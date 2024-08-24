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На севере Харьковщины продолжаются бои, враг ударил по Купянщине НАРами – ГШ

Общество 17:09   24.08.2024
Виктория Яковенко
На севере Харьковщины продолжаются бои, враг ударил по Купянщине НАРами – ГШ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении состоялось три боя вблизи Глубокого и Волчанска, где продолжаются два боя, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий в сторону Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. Сейчас продолжаются две атаки.

Также ВС РФ запустили НАРы в район Петропавловки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 17:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении состоялось три боя вблизи Глубокого и Волчанска, где продолжаются два боя, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".