На севере Харьковщины продолжаются бои, враг ударил по Купянщине НАРами – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении состоялось три боя вблизи Глубокого и Волчанска, где продолжаются два боя, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий в сторону Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. Сейчас продолжаются две атаки.
Также ВС РФ запустили НАРы в район Петропавловки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, ВСУ, генштаб, НАРы, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 17:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении состоялось три боя вблизи Глубокого и Волчанска, где продолжаются два боя, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".