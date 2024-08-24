На севере Харьковщины продолжаются бои, враг ударил по Купянщине НАРами – ГШ

На Харьковском направлении состоялось три боя вблизи Глубокого и Волчанска, где продолжаются два боя, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг проводил шесть наступательных действий в сторону Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. Сейчас продолжаются две атаки.

Также ВС РФ запустили НАРы в район Петропавловки.