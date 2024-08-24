На півночі Харківщини тривають бої, ворог вдарив по Куп’янщині НАРами – ГШ

На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі тривають два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій у бік Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються дві атаки.

Також ЗС РФ запустили НАРи у район Петропавлівки.