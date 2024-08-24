На півночі Харківщини тривають бої, ворог вдарив по Куп’янщині НАРами – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі тривають два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій у бік Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються дві атаки.
Також ЗС РФ запустили НАРи у район Петропавлівки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, генштаб, ЗСУ, НАРы, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 17:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі тривають два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".