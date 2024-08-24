Live
  • Сб 24.08.2024
  • Харків  +33°С
  • USD 41.29
  • EUR 45.98

На півночі Харківщини тривають бої, ворог вдарив по Куп’янщині НАРами – ГШ

Суспільство 17:09   24.08.2024
Вікторія Яковенко
На півночі Харківщини тривають бої, ворог вдарив по Куп’янщині НАРами – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі тривають два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій у бік Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються дві атаки.

Також ЗС РФ запустили НАРи у район Петропавлівки.

Читайте також: Окупанти вдарили по Куп’янщині: постраждали чотири жінки

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Пожежне авто підірвалося на Харківщині: постраждали рятувальники (фото)
Пожежне авто підірвалося на Харківщині: постраждали рятувальники (фото)
24.08.2024, 17:43
Сьогодні 24 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 серпня: яке свято та день в історії
24.08.2024, 06:00
Чи змінять у Харкові дату Дня міста та герб: позиція Терехова
Чи змінять у Харкові дату Дня міста та герб: позиція Терехова
24.08.2024, 17:43
Харківська левиця народила в День міста – Терехов показав дитинчат (відео)
Харківська левиця народила в День міста – Терехов показав дитинчат (відео)
24.08.2024, 07:48
На півночі Харківщини тривають бої, ворог вдарив по Куп’янщині НАРами – ГШ
На півночі Харківщини тривають бої, ворог вдарив по Куп’янщині НАРами – ГШ
24.08.2024, 17:09
Як обрати ідеальну платіжну картку для подорожей: поради
Як обрати ідеальну платіжну картку для подорожей: поради
24.08.2024, 14:45

Новини за темою:

08:16
27 боїв сталося на Харківщині за добу: дані Генштабу на ранок
09:17
17 разів ворог атакував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб
16:40
Шість разів атакував ворог від початку доби на півночі Харківщини – Генштаб
08:25
5 боїв на півночі Харківщини, 14 – на Куп’янському напрямку: дані ГШ на ранок
08:38
ГШ: ворог 20 разів атакував на Куп’янському напрямку, на Харківському – 3 бої

Ви читали новину: «На півночі Харківщини тривають бої, ворог вдарив по Куп’янщині НАРами – ГШ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 17:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося три бої поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі тривають два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".