Семь лесных пожаров тушат на Харьковщине: огнем охвачены более 143 гектаров

Семь лесных пожаров тушили в Харьковской области по состоянию на 13:00 25 августа. Их общая площадь составила более 143 гектаров.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, чрезвычайники ликвидируют следующие возгорания:

— вблизи села Снежковка в Песчанском лесничестве Изюмского лесхоза горит хвойная подстилка на площади 8 гектаров;

— вблизи поселка Боровая в Боровском лесничестве Купянского лесхоза горят 8 гектаров леса;

— вблизи села Петровское в Завгородновском лесничестве Изюмского лесхоза — пожар на площади 40 гектаров;

— недалеко от города Балаклея Изюмского района горит хвойная подстилка на площади 70 гектаров;

— недалеко от села Студенок Изюмского лесхоза горит хвойная подстилка;

— вблизи поселка Боровая в Боровском лесничестве Изюмского района горит лес на площади 9 гектаров;

— вблизи села Литвиново Богодуховского района горит лес на площади 8 гектаров.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в природных экосистемах и во время работ на собственных участках.