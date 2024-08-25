Семь лесных пожаров тушат на Харьковщине: огнем охвачены более 143 гектаров
Семь лесных пожаров тушили в Харьковской области по состоянию на 13:00 25 августа. Их общая площадь составила более 143 гектаров.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, чрезвычайники ликвидируют следующие возгорания:
— вблизи села Снежковка в Песчанском лесничестве Изюмского лесхоза горит хвойная подстилка на площади 8 гектаров;
— вблизи поселка Боровая в Боровском лесничестве Купянского лесхоза горят 8 гектаров леса;
— вблизи села Петровское в Завгородновском лесничестве Изюмского лесхоза — пожар на площади 40 гектаров;
— недалеко от города Балаклея Изюмского района горит хвойная подстилка на площади 70 гектаров;
— недалеко от села Студенок Изюмского лесхоза горит хвойная подстилка;
— вблизи поселка Боровая в Боровском лесничестве Изюмского района горит лес на площади 9 гектаров;
— вблизи села Литвиново Богодуховского района горит лес на площади 8 гектаров.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в природных экосистемах и во время работ на собственных участках.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесной пожар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 16:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь лесных пожаров тушили в Харьковской области по состоянию на 13:00 25 августа. Их общая площадь составила более 143 гектаров.".