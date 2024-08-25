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Сім лісових пожеж гасять на Харківщині: вогнем охоплені понад 143 гектари

Події 16:05   25.08.2024
Олена Нагорна
Сім лісових пожеж гасять на Харківщині: вогнем охоплені понад 143 гектари

Сім лісових пожеж гасили у Харківській області станом на 13:00 25 серпня. Їхня загальна площа склала понад 143 гектари.

Як повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області, надзвичайники ліквідовують такі загоряння:

– поблизу села Сніжківка у Піщанському лісництві Ізюмського лісгоспу горить хвойна підстилка на площі 8 гектарів;

– поблизу селища Борова у Борівському лісництві Куп’янського лісгоспу горять 8 гектарів лісу;

– поблизу села Петрівське у Завгороднівському лісництві Ізюмського лісгоспу – пожежа на площі 40 гектарів;

– неподалік міста Балаклія Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 70 гектарів;

– неподалік села Студенок Ізюмського лісгоспу горить хвойна підстилка;

– поблизу селища Борова у Борівському лісництві Ізюмського району горить ліс на площі 9 гектарів;

– поблизу села Литвинове Богодухівського району горить ліс на площі 8 гектарів.

Рятувальники нагадують про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час робіт на власних ділянках.

Читайте також: 47 рятувальників гасять пожежу в лісі на Харківщині – ДСНС

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 16:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім лісових пожеж гасили у Харківській області станом на 13:00 25 серпня. Їхня загальна площа склала понад 143 гектари.".