47 рятувальників гасять пожежу в лісі на Харківщині – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Близько 14:00 21 серпня у Гутянському лісовому господарстві в районі села Карайкозівка сталася пожежа, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
«Горіла хвойна підстилка на площі 10 га, а також будівля площею 60 м кв, яка не експлуатувалась. До пожежогасіння залучені 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 47 осіб особового складу ДСНС, а також 6 одиниць техніки лісового господарства та 22 лісівники. Роботи з ліквідації вогню тривають», – зазначили рятувальники.
Пожежу локалізували о 21:00. Причина її виникнення не пов’язана з військовими діями.
Загалом за добу зафіксовано 38 випадків пожеж в екосистемах на загальній площі понад 50 га, 7 з яких виникли внаслідок обстрілів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, ліс, пожежа, тушат, харківщина, экосистема;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 08:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:00 21 серпня у Гутянському лісовому господарстві в районі села Карайкозівка сталася пожежа, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.".