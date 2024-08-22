47 рятувальників гасять пожежу в лісі на Харківщині – ДСНС

Близько 14:00 21 серпня у Гутянському лісовому господарстві в районі села Карайкозівка сталася пожежа, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Горіла хвойна підстилка на площі 10 га, а також будівля площею 60 м кв, яка не експлуатувалась. До пожежогасіння залучені 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 47 осіб особового складу ДСНС, а також 6 одиниць техніки лісового господарства та 22 лісівники. Роботи з ліквідації вогню тривають», – зазначили рятувальники.

Пожежу локалізували о 21:00. Причина її виникнення не пов’язана з військовими діями.

Загалом за добу зафіксовано 38 випадків пожеж в екосистемах на загальній площі понад 50 га, 7 з яких виникли внаслідок обстрілів.

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