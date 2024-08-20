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Вантажівка вигоріла в ангарі у Слобідському районі Харкова

Події 22:38   20.08.2024
Оксана Якушко
Вантажівка вигоріла в ангарі у Слобідському районі Харкова

Пожежа у Слобідському районі Харкова розпочалася близько 16:50, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Коли приїхали вогнеборці, горів ангар та суха трава навколо неї. Полум’я знищило вантажівку, що стояла в середині ангара. Площа пожежі склала біля 800 м₂.

О 17:32 пожежу локалізували, а о 19:10 повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 22:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа у Слобідському районі Харкова розпочалася близько 16:50, повідомили у ДСНС у Харківській області.".