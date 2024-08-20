Вантажівка вигоріла в ангарі у Слобідському районі Харкова

Пожежа у Слобідському районі Харкова розпочалася близько 16:50, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Коли приїхали вогнеборці, горів ангар та суха трава навколо неї. Полум’я знищило вантажівку, що стояла в середині ангара. Площа пожежі склала біля 800 м₂.

О 17:32 пожежу локалізували, а о 19:10 повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.