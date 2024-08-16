Пожежу загасили рятувальники на Олексіївці у Харкові (фото)
Пожежа спалахнула на Олексіївці близько 17:10 – горіли дерев’яні торгові кіоски, що не діють, повідомили в ДСНС у Харківській області.
На момент прибуття підрозділів ДСНС площа пожежі складала 100 м₂. Вогнеборці запобігли поширенню полум’я на інші споруди.
О 17:48 пожежу локалізовали, а о 20:13 повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 21:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа спалахнула на Олексіївці близько 17:10 – горіли дерев’яні торгові кіоски, що не діють, повідомили в ДСНС у Харківській області.".