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Пожежу загасили рятувальники на Олексіївці у Харкові (фото)

Події 21:39   16.08.2024
Оксана Якушко
Пожежу загасили рятувальники на Олексіївці у Харкові (фото)

Пожежа спалахнула на Олексіївці близько 17:10 – горіли дерев’яні торгові кіоски, що не діють, повідомили в ДСНС у Харківській області.

На момент прибуття підрозділів ДСНС площа пожежі складала 100 м₂. Вогнеборці запобігли поширенню полум’я на інші споруди.

О 17:48 пожежу локалізовали, а о 20:13 повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 21:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа спалахнула на Олексіївці близько 17:10 – горіли дерев’яні торгові кіоски, що не діють, повідомили в ДСНС у Харківській області.".