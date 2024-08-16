Пожежу загасили рятувальники на Олексіївці у Харкові (фото)

Пожежа спалахнула на Олексіївці близько 17:10 – горіли дерев’яні торгові кіоски, що не діють, повідомили в ДСНС у Харківській області.

На момент прибуття підрозділів ДСНС площа пожежі складала 100 м₂. Вогнеборці запобігли поширенню полум’я на інші споруди.

О 17:48 пожежу локалізовали, а о 20:13 повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.