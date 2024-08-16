Пожар потушили спасатели на Алексеевке в Харькове (фото)
Фото: ГСЧС в Харьковской области
Пожар вспыхнул на Алексеевке около 17:10 – горели бездействующие деревянные торговые киоски, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
На момент прибытия подразделений ГСЧС площадь пожара составляла 100 м₂. Пожарные остановили распространение пламени на другие сооружения.
В 17.48 пожар локализовали, а в 20.13 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, огонь, пожары, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 21:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар вспыхнул на Алексеевке около 17:10 – горели бездействующие деревянные торговые киоски, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".