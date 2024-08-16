Live
  • Пт 16.08.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.31

Пожар потушили спасатели на Алексеевке в Харькове (фото)

Происшествия 21:39   16.08.2024
Оксана Якушко
Пожар потушили спасатели на Алексеевке в Харькове (фото) Фото: ГСЧС в Харьковской области

Пожар вспыхнул на Алексеевке около 17:10 – горели бездействующие деревянные торговые киоски, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия подразделений ГСЧС площадь пожара составляла 100 м₂. Пожарные остановили распространение пламени на другие сооружения.

В 17.48 пожар локализовали, а в 20.13 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Масштабный пожар в лесу вблизи Балаклеи потушили более чем за 4 суток (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Войска РФ готовятся к наступательным действиям на Харьковщине: где именно
Войска РФ готовятся к наступательным действиям на Харьковщине: где именно
14.08.2024, 11:53
Враг готовится к штурмам в районе Липцев и в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
Враг готовится к штурмам в районе Липцев и в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
16.08.2024, 10:47
Убийство балетмейстера в Харькове: дело – в суде, что выяснили следователи
Убийство балетмейстера в Харькове: дело – в суде, что выяснили следователи
16.08.2024, 15:17
Главные новости Харькова 16.08: данные ISW и DeepState о линии фронта, ферма
Главные новости Харькова 16.08: данные ISW и DeepState о линии фронта, ферма
16.08.2024, 22:40
Пожар потушили спасатели на Алексеевке в Харькове (фото)
Пожар потушили спасатели на Алексеевке в Харькове (фото)
16.08.2024, 21:39
Водителя автомобиля Tesla, гонявшего по встречной полосе в Харькове, поймали
Водителя автомобиля Tesla, гонявшего по встречной полосе в Харькове, поймали
16.08.2024, 22:11

Новости по теме:

17:44
Россияне обстреляли спасателей ГСЧС, когда те тушили пожар на Харьковщине
08:41
Более 40 пожаров произошли на Харьковщине в экосистемах
16:36
Пожар возник на Харьковщине в результате обстрела россиян
13:01
Двое пострадавших из-за удара россиян по Белому Колодцу на Харьковщине
20:43
Мужчина и женщина ранены из-за авиаударов россиян по Харьковщине

Вы читали новость: «Пожар потушили спасатели на Алексеевке в Харькове (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 21:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар вспыхнул на Алексеевке около 17:10 – горели бездействующие деревянные торговые киоски, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".