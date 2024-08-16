Пожар потушили спасатели на Алексеевке в Харькове (фото)

Пожар вспыхнул на Алексеевке около 17:10 – горели бездействующие деревянные торговые киоски, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия подразделений ГСЧС площадь пожара составляла 100 м₂. Пожарные остановили распространение пламени на другие сооружения.

В 17.48 пожар локализовали, а в 20.13 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.