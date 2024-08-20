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Грузовик выгорел в ангаре в Слободском районе Харькова

Происшествия 22:38   20.08.2024
Оксана Якушко
Грузовик выгорел в ангаре в Слободском районе Харькова Фото: ГСЧС в Харьковской области

Пожар в Слободском районе Харькова начался около 16:50, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Когда приехали пожарные, горел ангар и сухая трава вокруг нее. Пламя уничтожило стоящий внутри ангара грузовик. Площадь пожара составила около 800 м₂.

В 17.32 пожар локализовали, а в 19.10 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 22:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Слободском районе Харькова начался около 16:50, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".