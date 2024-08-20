Грузовик выгорел в ангаре в Слободском районе Харькова

Пожар в Слободском районе Харькова начался около 16:50, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Когда приехали пожарные, горел ангар и сухая трава вокруг нее. Пламя уничтожило стоящий внутри ангара грузовик. Площадь пожара составила около 800 м₂.

В 17.32 пожар локализовали, а в 19.10 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.