Грузовик выгорел в ангаре в Слободском районе Харькова
Фото: ГСЧС в Харьковской области
Пожар в Слободском районе Харькова начался около 16:50, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Когда приехали пожарные, горел ангар и сухая трава вокруг нее. Пламя уничтожило стоящий внутри ангара грузовик. Площадь пожара составила около 800 м₂.
В 17.32 пожар локализовали, а в 19.10 полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 22:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Слободском районе Харькова начался около 16:50, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".