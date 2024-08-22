47 спасателей тушат пожар в лесу на Харьковщине — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Около 14:00 21 августа в Гутянском лесном хозяйстве в районе села Карайкозовка произошел пожар, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Горела хвойная подстилка на площади 10 га, а также не эксплуатировавшееся здание площадью 60 м кв. К пожаротушению привлечены 11 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава ГСЧС, а также 6 единиц техники лесного хозяйства и 22 лесника. Работы по ликвидации огня продолжаются», — отметили спасатели.
Пожар локализировали в 21:00. Причина его возникновения не связана с военными действиями.
За сутки зафиксировано 38 случаев пожаров в экосистемах на общей площади более 50 га, 7 из которых произошли в результате обстрелов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, ліс, лес, пожары, тушат, харьковщина, экосистема;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 08:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:00 21 августа в Гутянском лесном хозяйстве в районе села Карайкозовка произошел пожар, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".