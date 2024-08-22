47 спасателей тушат пожар в лесу на Харьковщине — ГСЧС

Около 14:00 21 августа в Гутянском лесном хозяйстве в районе села Карайкозовка произошел пожар, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Горела хвойная подстилка на площади 10 га, а также не эксплуатировавшееся здание площадью 60 м кв. К пожаротушению привлечены 11 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава ГСЧС, а также 6 единиц техники лесного хозяйства и 22 лесника. Работы по ликвидации огня продолжаются», — отметили спасатели.

Пожар локализировали в 21:00. Причина его возникновения не связана с военными действиями.

За сутки зафиксировано 38 случаев пожаров в экосистемах на общей площади более 50 га, 7 из которых произошли в результате обстрелов.

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