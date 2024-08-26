Генштаб на 16:00: один бой на севере Харьковщины и 12 на Купянском направлении
Фото: Генштаб ВСУ
Один бой произошел с начала суток на севере Харьковщины и еще десять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении украинские бойцы успешно отразили вражескую атаку вблизи Волчанска.
На Купянском направлении защитники отбили восемь атак военных РФ вблизи населенных пунктов Новоосиново, Глушковка и Стельмаховка. Еще две атаки продолжаются вблизи Синьковки и Андреевки. Также за сегодняшний день противник сбросил 12 КАБов на Колесниковку.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 17:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один бой произошел с начала суток на севере Харьковщины и еще десять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".