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Генштаб на 16:00: один бой на севере Харьковщины и 12 на Купянском направлении

Происшествия 17:54   26.08.2024
Елена Нагорная
Генштаб на 16:00: один бой на севере Харьковщины и 12 на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Один бой произошел с начала суток на севере Харьковщины и еще десять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении украинские бойцы успешно отразили вражескую атаку вблизи Волчанска.

На Купянском направлении защитники отбили восемь атак военных РФ вблизи населенных пунктов Новоосиново, Глушковка и Стельмаховка. Еще две атаки продолжаются вблизи Синьковки и Андреевки. Также за сегодняшний день противник сбросил 12 КАБов на Колесниковку.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 17:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один бой произошел с начала суток на севере Харьковщины и еще десять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".