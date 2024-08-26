Генштаб на 16:00: один бой на севере Харьковщины и 12 на Купянском направлении

Один бой произошел с начала суток на севере Харьковщины и еще десять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении украинские бойцы успешно отразили вражескую атаку вблизи Волчанска.

На Купянском направлении защитники отбили восемь атак военных РФ вблизи населенных пунктов Новоосиново, Глушковка и Стельмаховка. Еще две атаки продолжаются вблизи Синьковки и Андреевки. Также за сегодняшний день противник сбросил 12 КАБов на Колесниковку.