Один бій на півночі Харківщини та 12 – на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00

Один бій відбувся з початку доби на півночі Харківщини та ще десять – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку українські воїни успішно відбили ворожу атаку поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку оборонці відбили вісім атак військових РФ поблизу населених пунктів Новоосинове, Глушківка та Стельмахівка. Ще дві атаки тривають поблизу Синьківки та Андріївки. Також за сьогодні супротивник скинув 12 КАБів на Колісниківку.