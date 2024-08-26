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Один бій на півночі Харківщини та 12 – на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00

Події 17:54   26.08.2024
Олена Нагорна
Один бій на півночі Харківщини та 12 – на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Один бій відбувся з початку доби на півночі Харківщини та ще десять – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку українські воїни успішно відбили ворожу атаку поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку оборонці відбили вісім атак військових РФ поблизу населених пунктів Новоосинове, Глушківка та Стельмахівка. Ще дві атаки тривають поблизу Синьківки та Андріївки. Також за сьогодні супротивник скинув 12 КАБів на Колісниківку.

Читайте також: Росіяни штурмують по всіх напрямках на Харківщині: дані Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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Один бій на півночі Харківщини та 12 – на Куп’янському напрямку – ГШ на 16:00
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 17:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один бій відбувся з початку доби на півночі Харківщини та ще десять – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".