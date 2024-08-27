Ночью армия РФ ударила по Харьковщине: горели частные дома (фото)
В ГСЧС сообщили, что тушили ночью пожары в Купянске-Узловом.
«Сегодня ночью враг снова нанес удары по жилому сектору поселка Купянск-Узловой Купянского района. В результате обстрела произошли пожары на территории частных домовладений по разным адресам. Горели жилой дом и две хозяйственные постройки на общей площади около 180 м кв.», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Последствия обстрела ликвидировали 15 спасателей и четыре единицы техники.
«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, Купянск-Узловой, новости Харькова, обстрел, пожары;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что тушили ночью пожары в Купянске-Узловом".