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Ночью армия РФ ударила по Харьковщине: горели частные дома (фото)

Происшествия 08:12   27.08.2024
Оксана Горун
Ночью армия РФ ударила по Харьковщине: горели частные дома (фото)

В ГСЧС сообщили, что тушили ночью пожары в Купянске-Узловом.

«Сегодня ночью враг снова нанес удары по жилому сектору поселка Купянск-Узловой Купянского района. В результате обстрела произошли пожары на территории частных домовладений по разным адресам. Горели жилой дом и две хозяйственные постройки на общей площади около 180 м кв.», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Последствия обстрела ликвидировали 15 спасателей и четыре единицы техники.

Обстрел Купянска-Узлового 27 августа 2024 3

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

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Обстрел Купянска-Узлового 27 августа 2024 2

Обстрел Купянска-Узлового 27 августа 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили, что тушили ночью пожары в Купянске-Узловом".