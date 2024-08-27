Вночі армія РФ вдарила по Харківщині: горіли приватні будинки (фото)
У ДСНС повідомили, що гасили вночі пожежі в Куп’янську-Вузловому.
“Сьогодні вночі ворог знову завдав ударів по житловому сектору селища Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. В результаті обстрілу сталися пожежі на території приватних домоволодінь за різними адресами. Горіли житловий будинок та 2 господарчі споруди на загальній площі близько 180 м кв.”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Наслідки обстрілу ліквідовували 15 рятувальників та чотири одиниці техніки.
“За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що гасили вночі пожежі в Куп’янську-Вузловому".