Вночі армія РФ вдарила по Харківщині: горіли приватні будинки (фото)

У ДСНС повідомили, що гасили вночі пожежі в Куп’янську-Вузловому.

“Сьогодні вночі ворог знову завдав ударів по житловому сектору селища Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. В результаті обстрілу сталися пожежі на території приватних домоволодінь за різними адресами. Горіли житловий будинок та 2 господарчі споруди на загальній площі близько 180 м кв.”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Наслідки обстрілу ліквідовували 15 рятувальників та чотири одиниці техніки.

“За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.