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Вночі армія РФ вдарила по Харківщині: горіли приватні будинки (фото)

Події 08:12   27.08.2024
Оксана Горун
Вночі армія РФ вдарила по Харківщині: горіли приватні будинки (фото)

У ДСНС повідомили, що гасили вночі пожежі в Куп’янську-Вузловому.

“Сьогодні вночі ворог знову завдав ударів по житловому сектору селища Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. В результаті обстрілу сталися пожежі на території приватних домоволодінь за різними адресами. Горіли житловий будинок та 2 господарчі споруди на загальній площі близько 180 м кв.”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Наслідки обстрілу ліквідовували 15 рятувальників та чотири одиниці техніки.

Обстріл Куп'янська-Вузлового 27 серпня 2024 3

“За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, – зазначили в ДСНС.

Читайте також: Головні новини Харкова 27 серпня: наліт “шахедів”, затримуються потяги

Обстріл Куп'янська-Вузлового 27 серпня 2024 2

Обстріл Куп'янська-Вузлового 27 серпня 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 08:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили, що гасили вночі пожежі в Куп’янську-Вузловому".