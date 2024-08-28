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В Харькове создали сервис, где можно жаловаться на чиновников и коммунальщиков

Общество 09:14   28.08.2024
Елена Нагорная
В Харькове создали сервис, где можно жаловаться на чиновников и коммунальщиков Фото: Василий Голосный

О недобропорядочном поведении работников исполнительных органов горсовета, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций, которые подчиняются горсовету, харьковчане могут сообщать через чат-бот «Прозрачный Харьков» в Telegram.

Пользователи могут написать о нарушениях анонимно или оставить свои контактные данные для обратной связи. В случае выбора персонифицированного сообщения они получат информацию о результатах рассмотрения обращения в Telegram или на электронную почту, сообщили в департаменте цифровой трансформации горсовета.

Также пользователи имеют возможность проверить статус рассмотрения сообщения (получено, обрабатывается, рассмотрено или предоставлен ответ). Общий срок рассмотрения — до десяти рабочих дней с момента получения информации.

Присоединиться к чат-боту «Прозрачный Харьков» можно по ссылке. Подробнее с функционалом и возможностями сервиса можно ознакомиться в разделе «Самые частые вопросы». Проект реализовали в сотрудничестве с волонтерами IT-компании «EPAM Украина» и «Kharkiv IT Cluster».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 09:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О недобропорядочном поведении работников исполнительных органов горсовета, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций, которые подчиняются горсовету, харьковчане могут сообщать через чат-бот «Прозрачный Харьков» в Telegram.".