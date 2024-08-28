В Харькове создали сервис, где можно жаловаться на чиновников и коммунальщиков
О недобропорядочном поведении работников исполнительных органов горсовета, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций, которые подчиняются горсовету, харьковчане могут сообщать через чат-бот «Прозрачный Харьков» в Telegram.
Пользователи могут написать о нарушениях анонимно или оставить свои контактные данные для обратной связи. В случае выбора персонифицированного сообщения они получат информацию о результатах рассмотрения обращения в Telegram или на электронную почту, сообщили в департаменте цифровой трансформации горсовета.
Также пользователи имеют возможность проверить статус рассмотрения сообщения (получено, обрабатывается, рассмотрено или предоставлен ответ). Общий срок рассмотрения — до десяти рабочих дней с момента получения информации.
Присоединиться к чат-боту «Прозрачный Харьков» можно по ссылке. Подробнее с функционалом и возможностями сервиса можно ознакомиться в разделе «Самые частые вопросы». Проект реализовали в сотрудничестве с волонтерами IT-компании «EPAM Украина» и «Kharkiv IT Cluster».
Читайте также: Сегодня 28 августа: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове создали сервис, где можно жаловаться на чиновников и коммунальщиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 09:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О недобропорядочном поведении работников исполнительных органов горсовета, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций, которые подчиняются горсовету, харьковчане могут сообщать через чат-бот «Прозрачный Харьков» в Telegram.".