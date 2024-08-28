У Харкові створили сервіс, де можна скаржитися на чиновників і комунальників
Про недоброчесну поведінку працівників виконавчих органів міськради, а також комунальних підприємств, установ та організацій, що підпорядковуються міськраді, харків’яни можуть повідомляти через чат-бот «Прозорий Харків» у Telegram.
Користувачі можуть написати про порушення анонімно або залишити свої контактні дані для зворотного зв’язку. У разі вибору персоніфікованого повідомлення вони отримають інформацію про результати розгляду звернення в Telegram або на електронну пошту, повідомили у департаменті цифрової трансформації міськради.
Також користувачі мають можливість перевірити статус розгляду повідомлення (отримано, обробляється, розглянуто або надано відповідь). Загальний термін розгляду – до десяти робочих днів з моменту отримання даної інформації.
Приєднатися до чат-бота «Прозорий Харків» можна за посиланням. Докладніше з функціоналом та можливостями сервісу можна ознайомитись у розділі «Найчастіші питання». Проєкт реалізували у співпраці з волонтерами IT-компанії «EPAM Україна» та «Kharkiv IT Cluster».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 09:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про недоброчесну поведінку працівників виконавчих органів міськради, а також комунальних підприємств, установ та організацій, що підпорядковуються міськраді, харків’яни можуть повідомляти через чат-бот «Прозорий Харків» у Telegram.".