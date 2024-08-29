Фиктивную инвалидность уклонисту за $17 тысяч обещала женщина на Харьковщине
30-летняя женщина обещала помочь избежать мобилизации за вознаграждение в $17 тысяч, предлагала установить группу инвалидности мужчине призывного возраста и помочь ему беспрепятственно пересечь государственную границу Украины, сообщили в Нацполиции.
30-летняя подозреваемая пообещала 32-летнему мужчине повлиять на должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии, что должно было помочь установить группу инвалидности в соответствии с заболеванием «клиента».
Женщина убеждала знакомого, что без предоставления взятки он не сможет реализовать свои законные права и интересы. Она уверяла, что под ее влиянием соответствующие должностные лица медико-социальной экспертной комиссии предоставят необходимый документ, с которым мужчина сможет беспрепятственно пересечь государственную границу Украины, все соответствующие разрешения будут открыты в электронном реестре «Оберег».
Стоимость услуг женщина оценила в 17 тысяч долларов. Она заверила, что в указанную сумму входит и беспрепятственное пересечение государственной границы Украины.
Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взятка, Нацполиция, уклонист, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 16:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летняя женщина обещала помочь избежать мобилизации за вознаграждение в $17 тысяч, предлагала установить группу инвалидности мужчине призывного возраста и помочь ему беспрепятственно пересечь государственную границу Украины, сообщили в Нацполиции.".