Фиктивную инвалидность уклонисту за $17 тысяч обещала женщина на Харьковщине

30-летняя женщина обещала помочь избежать мобилизации за вознаграждение в $17 тысяч, предлагала установить группу инвалидности мужчине призывного возраста и помочь ему беспрепятственно пересечь государственную границу Украины, сообщили в Нацполиции.

30-летняя подозреваемая пообещала 32-летнему мужчине повлиять на должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии, что должно было помочь установить группу инвалидности в соответствии с заболеванием «клиента».

Женщина убеждала знакомого, что без предоставления взятки он не сможет реализовать свои законные права и интересы. Она уверяла, что под ее влиянием соответствующие должностные лица медико-социальной экспертной комиссии предоставят необходимый документ, с которым мужчина сможет беспрепятственно пересечь государственную границу Украины, все соответствующие разрешения будут открыты в электронном реестре «Оберег».

Стоимость услуг женщина оценила в 17 тысяч долларов. Она заверила, что в указанную сумму входит и беспрепятственное пересечение государственной границы Украины.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УКУ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.