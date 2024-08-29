Фіктивну інвалідність ухилянту за $17 тисяч обіцяла жінка на Харківщині
30-річна жінка обіцяла допомогти уникнути мобілізації за винагороду $17 тисяч, пропонувала встановити групу інвалідності чоловікові призовного віку та допомогти йому безперешкодно перетнути державний кордон України, повідомили в Нацполіції.
30-річна підозрювана пообіцяла 32-річному чоловіку вплинути на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії, що мало надати змогу встановити групу інвалідності відповідно до захворювання «клієнта».
Жінка переконувала знайомого, що без надання хабаря він не зможе реалізувати свої законні права та інтереси. Вона запевняла, що під її впливом відповідні посадові особи медико-соціальної експертної комісії та РТЦК нададуть необхідний документ, з яким чоловік зможе безперешкодно перетнути державний кордон України, всі відповідні дозволи будуть відкриті в електронному реєстрі «Оберіг».
Вартість послуг жінка оцінила у 17 тисяч доларів США. Вона запевнила, що до вказаної суми входить і безперешкодний перетин державного кордону України.
Наразі слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 16:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-річна жінка обіцяла допомогти уникнути мобілізації за винагороду $17 тисяч, пропонувала встановити групу інвалідності чоловікові призовного віку та допомогти йому безперешкодно перетнути державний кордон України, повідомили в Нацполіції.".