Live
  • Пт 30.08.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Переулок в центре Харькова закроют для транспорта в субботу

Общество 14:31   30.08.2024
Елена Нагорная
Переулок в центре Харькова закроют для транспорта в субботу

Движение транспорта в переулке Театральном, на участке от ул. Девичьей до ул. Куликовской, будет запрещено с 10:00 до 22:00 31 августа.

Как сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета, это связано с проведением публичного мероприятия ОО «Люк — медийная группа».

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и др.

Читайте также: Рушится мост: на Харьковщине перекрывают трассу (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает вражеский удар КАБами
В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает вражеский удар КАБами
30.08.2024, 15:23
ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось
ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось
29.08.2024, 09:50
Один из «прилетов» — по гражданской инфраструктуре в центре Харькова — Терехов
Один из «прилетов» — по гражданской инфраструктуре в центре Харькова — Терехов
30.08.2024, 15:34
Главные новости 30.08: аварийные отключения света, Харьков под ударом КАБов
Главные новости 30.08: аварийные отключения света, Харьков под ударом КАБов
30.08.2024, 15:45
«Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)
«Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)
30.08.2024, 15:37
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
28.08.2024, 18:53

Новости по теме:

21:43
Упавшего на рельсы в метро Харькова пассажира передали медикам: поезда поехали
11:04
В Харькове на месяц ограничили движение в районе моста через Лопань
16:53
В субботу в Харькове три трамвая изменят свои маршруты: как будут курсировать
17:56
До конца лета ограничили движение транспорта в районе моста в Харькове
17:34
На следующей неделе в Харькове — масштабные изменения в движении трамваев

Вы читали новость: «Переулок в центре Харькова закроют для транспорта в субботу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 14:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в переулке Театральном, на участке от ул. Девичьей до ул. Куликовской, будет запрещено с 10:00 до 22:00 31 августа.".