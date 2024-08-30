Переулок в центре Харькова закроют для транспорта в субботу
Движение транспорта в переулке Театральном, на участке от ул. Девичьей до ул. Куликовской, будет запрещено с 10:00 до 22:00 31 августа.
Как сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета, это связано с проведением публичного мероприятия ОО «Люк — медийная группа».
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и др.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, рух, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 14:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в переулке Театральном, на участке от ул. Девичьей до ул. Куликовской, будет запрещено с 10:00 до 22:00 31 августа.".