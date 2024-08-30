Переулок в центре Харькова закроют для транспорта в субботу

Движение транспорта в переулке Театральном, на участке от ул. Девичьей до ул. Куликовской, будет запрещено с 10:00 до 22:00 31 августа.

Как сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета, это связано с проведением публичного мероприятия ОО «Люк — медийная группа».

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Девичьей, Черноглазовской, Куликовской и др.