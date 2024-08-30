Провулок у центрі Харкова закриють для транспорту в суботу
Рух транспорту у провулку Театральному на ділянці від вул. Дівочої до вул. Куликівської буде заборонений з 10:00 до 22:00 31 серпня.
Як повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міськради, це пов’язано з проведенням публічного заходу ГО «Люк – медійна група».
Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Дівочою, Чорноглазівською, Куликівською та ін.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: рух, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 14:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту у провулку Театральному на ділянці від вул. Дівочої до вул. Куликівської буде заборонений з 10:00 до 22:00 31 серпня.".