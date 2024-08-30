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Удар по Харькову: КАБы не сбить, а самолеты на аэродроме возможно – эксперт

Происшествия 20:02   30.08.2024
Оксана Якушко
Удар по Харькову: КАБы не сбить, а самолеты на аэродроме возможно – эксперт

Удар по Харькову, не первый и, к сожалению, не последний акт террора, остановить который возможно только начав сбивать самолеты РФ на их аэродромах, заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«РОВ использовали для этого военного преступления планирующие бомбы УМПБ Д-30. Эти бомбы, в отличие от стандартных ФАБ-250/500/1500/3000 с УМПК отличаются повышенной точностью. То есть, координируя удар, оккупанты прекрасно знали, куда попадут их средства поражения и этот удар был преднамеренным!» — подчеркивает Коваленко.

«УМПБ Д-30, как и классические ФАБы с УМПК, невозможно сбить. ППО в данном случае бессильно, но… Но возможно сбивать сами носители или, что ещё лучше – уничтожать их, когда они находятся ещё на земле», — напомнил Коваленко.

Сколько должно погибнуть простых украинцев, сколько должно быть покалечено судеб и разрушено домов, чтобы наши партнёры наконец-то дали нам разрешение нанесения ударов вглубь РФ на максимум возможностей средств поражения, задается вопросом военный эксперт.

«Отдельно скажу, что своими действиями РОВ давно напрашиваются на санитарную зону в Белгородской области. Но об этом пока рано говорить. Решить бы проблему с террором их авиации, а она пока, как видим, не решаема», — констатировал Коваленко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 20:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар по Харькову, не первый и, к сожалению, не последний акт террора, остановить который возможно только начав сбивать самолеты РФ на их аэродромах, заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".