Удар по Харкову: КАБи не збити, а літаки на аеродромі можливо – експерт

Удар по Харкову, не перший і, на жаль, не останній акт терору, зупинити який можна лише почавши збивати літаки РФ на їхніх аеродромах, заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко.

«РФ використала для цього воєнного злочину плануючі бомби УМПБ Д-30. Ці бомби, на відміну від стандартних ФАБ-250/500/1500/3000 з УМПБ, відрізняються підвищеною точністю. Тобто, координуючи удар, окупанти чудово знали, куди поцілять їхні засоби поразки, і цей удар був навмисним!” – наголошує Коваленко.

«УМПБ Д-30, як і класичні ФАБи з УМПБ, неможливо збити. ППО безсиле, але… Але можливо збивати самі носії або, що ще краще – знищувати їх, коли вони ще на землі», – нагадав Коваленко.

Скільки має загинути простих українців, скільки має бути покалічено доль і зруйновано будинків, щоб наші партнери нарешті дали нам дозвіл завдання ударів углиб РФ на максимум можливостей засобів поразки, ставить питання військовий експерт.

“Окремо скажу, що своїми діями РФ давно напрошуються на санітарну зону в Бєлгородській області. Але про це поки що рано говорити. Вирішити б проблему з терором їхньої авіації, а вона поки, як бачимо, не вирішувана», – констатував Коваленко.

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