Более 180 генераторов получила Харьковщина: как распределят (видео)

181 генератор мощностью от 10 до 22 кВт для деоккупированных и пострадавших громад получила Харьковщина, сообщили в ХОВА.

«Продолжаем подготовку к отопительному сезону, чтобы все объекты критической инфраструктуры были обеспечены альтернативными источниками питания. Генераторы распределим между нашими деоккупированными и пострадавшими территориальными громадми. В общем ожидаем более 200 генераторов от наших партнеров», — рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

В течение недели технику должны доставить в объекты критической инфраструктуры в территориальных громадах.

Отмечается, что генераторы получили благодаря сотрудничеству ХОВА, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, Европейского Союза и польского Госагентства стратегических резервов.

Видео: ХОВА