Более 180 генераторов получила Харьковщина: как распределят (видео)
181 генератор мощностью от 10 до 22 кВт для деоккупированных и пострадавших громад получила Харьковщина, сообщили в ХОВА.
«Продолжаем подготовку к отопительному сезону, чтобы все объекты критической инфраструктуры были обеспечены альтернативными источниками питания. Генераторы распределим между нашими деоккупированными и пострадавшими территориальными громадми. В общем ожидаем более 200 генераторов от наших партнеров», — рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
В течение недели технику должны доставить в объекты критической инфраструктуры в территориальных громадах.
Отмечается, что генераторы получили благодаря сотрудничеству ХОВА, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, Европейского Союза и польского Госагентства стратегических резервов.
Видео: ХОВА
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 19:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "181 генератор мощностью от 10 до 22 кВт для деоккупированных и пострадавших громад получила Харьковщина, сообщили в ХОВА.".