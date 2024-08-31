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Более 180 генераторов получила Харьковщина: как распределят (видео)

Общество 19:02   31.08.2024
Виктория Яковенко
Более 180 генераторов получила Харьковщина: как распределят (видео) Фото: ХОВА

181 генератор мощностью от 10 до 22 кВт для деоккупированных и пострадавших громад получила Харьковщина, сообщили в ХОВА.

«Продолжаем подготовку к отопительному сезону, чтобы все объекты критической инфраструктуры были обеспечены альтернативными источниками питания. Генераторы распределим между нашими деоккупированными и пострадавшими территориальными громадми. В общем ожидаем более 200 генераторов от наших партнеров», — рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

В течение недели технику должны доставить в объекты критической инфраструктуры в территориальных громадах.

Отмечается, что генераторы получили благодаря сотрудничеству ХОВА, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, Европейского Союза и польского Госагентства стратегических резервов.

Видео: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 19:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "181 генератор мощностью от 10 до 22 кВт для деоккупированных и пострадавших громад получила Харьковщина, сообщили в ХОВА.".