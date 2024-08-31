Понад 180 генераторів отримала Харківщина: як розподілять (відео)
181 генератор потужністю від 10 до 22 кВт для деокупованих та постраждалих громад отримала Харківщина, повідомили у ХОВА.
«Продовжуємо підготовку до опалювального сезону на Харківщині, аби усі об’єкти критичної інфраструктури були забезпечені альтернативними джерелами живлення. Генератори розподілимо між нашими деокупованими та постраждалими територіальними громадами. Загалом очікуємо понад 200 генераторів від наших партнерів», – розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Впродовж тижня техніку мають доставити до об’єктів критичної інфраструктури в територіальних громадах.
Зазначається, що генератори регіон отримав завдяки співпраці ХОВА, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, Європейського Союзу і польського Держагентства стратегічних резервів.
Відео: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2024 в 19:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "181 генератор потужністю від 10 до 22 кВт для деокупованих та постраждалих громад отримала Харківщина, повідомили у ХОВА.".