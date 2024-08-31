Враг перегруппировывается вблизи Глубокого и Лукьянцев, в Волчанске – штурмует
В ОТГВ «Харьков» рассказали о ситуации на фронте на севере Харьковщины.
«В районе населенного пункта Глубокое оккупанты проводят перегруппировку подразделений передовых позиций и эвакуацию потерь. Вблизи Лукьянцев враг осуществил перегруппировку подразделений 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению. В районе Старицы и Огурцового враг проводит мероприятия по логистическому обеспечению и инженерному оборудованию позиций», — говорится в сообщении.
По данным защитников, в Волчанске противник продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, проводит разведку с помощью БпЛА с целью выявления подразделений СОУ. Кроме этого, ВС РФ применили РСЗО по южной части города.
«В районе населенного пункта Тихое противник завершает замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии», — добавили воины.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 82 оккупанта. Также на Харьковском направлении войска РФ потеряли уничтоженными и поврежденными 79 единиц вооружения и военной техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, ворог, враг, ОТГВ "Харьков", север, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2024 в 11:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» рассказали о ситуации на фронте на севере Харьковщины.".