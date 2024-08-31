Ворог перегруповується поблизу Глибокого і Лук’янців, у Вовчанську – штурмує

В ОТУВ «Харків» розповіли про ситуацію на фронті на півночі Харківщини.

«В районі населеного пункту Глибоке окупанти проводять перегрупування підрозділів передових позиціях та евакуацію втрат. Поблизу Лукʼянців ворог здійснив перегрупування підрозділів 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу. Проводить заходи логістичного забезпечення. В районі Стариці та Огірцевого ворог проводить заходи логістичного забезпечення та інженерного обладнання позицій», – йдеться у повідомленні.

За даними захисників, у Вовчанську супротивник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови, проводить розвідку за допомогою БпЛА з метою виявлення підрозділів СОУ. Крім цього, ЗС РФ застосували РСЗВ по південній частині міста.

«В районі населеного пункту Тихе противник завершує заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії», – додали воїни.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 82 окупанти. Також на Харківському напрямку війська РФ втратили знищеними та пошкодженими 79 одиниць озброєння та військової техніки.