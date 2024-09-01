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Жара до +35. Какой будет погода 2 сентября в Харькове и области

Погода 21:12   01.09.2024
Оксана Якушко
Жара до +35. Какой будет погода 2 сентября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в Харькове и области, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями ⛅️.
Без существенных осадков ☀️.
Ветер восточный ⬅️, 7 – 12 м/с; днем местами порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 21º, днем ​​30 — 35º.

По городу: Облачно с прояснениями ⛅️.
Без существенных осадков ☀️.
Ветер восточный ⬅️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 18 — 20º, днем ​​31 — 33º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в Харькове и области, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".