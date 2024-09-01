Жара до +35. Какой будет погода 2 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в Харькове и области, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями ⛅️.

Без существенных осадков ☀️.

Ветер восточный ⬅️, 7 – 12 м/с; днем местами порывы 15 – 20 м/с.

Температура воздуха: ночью 16 — 21º, днем ​​30 — 35º.

По городу: Облачно с прояснениями ⛅️.

Без существенных осадков ☀️.

Ветер восточный ⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 18 — 20º, днем ​​31 — 33º.