Жара до +35. Какой будет погода 2 сентября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в Харькове и области, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области: Облачно с прояснениями ⛅️.
Без существенных осадков ☀️.
Ветер восточный ⬅️, 7 – 12 м/с; днем местами порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 16 — 21º, днем 30 — 35º.
По городу: Облачно с прояснениями ⛅️.
Без существенных осадков ☀️.
Ветер восточный ⬅️, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 18 — 20º, днем 31 — 33º.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 21:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 2 сентября, в Харькове и области, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".