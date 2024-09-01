Спека до +35. Якою буде погода 2 вересня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 2 вересня, у Харкові та області, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Мінлива хмарність ⛅️.
Без істотних опадів ☀️.
Вітер східний ⬅️, 7 – 12 м/с; вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 16 – 21º, вдень 30 – 35º.
По місту: Мінлива хмарність ⛅️.
Без істотних опадів ☀️.
Вітер східний ⬅️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 18 – 20º, вдень 31 – 33º.
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 21:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 вересня, у Харкові та області, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".