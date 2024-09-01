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Спека до +35. Якою буде погода 2 вересня у Харкові та області

Погода 21:12   01.09.2024
Оксана Якушко
Спека до +35. Якою буде погода 2 вересня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 2 вересня, у Харкові та області, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Мінлива хмарність ⛅️.

Без істотних опадів ☀️.

Вітер східний ⬅️, 7 – 12 м/с; вдень місцями пориви 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 16 – 21º, вдень 30 – 35º.

По місту: Мінлива хмарність ⛅️.

Без істотних опадів ☀️.

Вітер східний ⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 18 – 20º, вдень 31 – 33º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 21:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 2 вересня, у Харкові та області, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".