Live
  • Пн 02.09.2024
  • Харьков  +34°С
  • USD 41.06
  • EUR 45.5

Россияне завели кадыровцев подразделения «Ахмат» в Волчанск – ОТГВ «Харьков»

Происшествия 14:36   02.09.2024
Оксана Якушко
Россияне завели кадыровцев подразделения «Ахмат» в Волчанск – ОТГВ «Харьков» Скриншот

Вероятно, кадыровцы из подразделения «Ахмат» будут выполнять функцию загранотряда, сообщил спикер ОТГВ «Харьков» полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Несмотря на то, что противник отвел определенное количество подразделений и определенное количество вооружения по другим направлениям, ситуация все равно остается напряженной. Того количества личного состава и вооружения противника, расположенного на Харьковском направлении, достаточно, чтобы россияне наносили огневое поражение по подразделениям Сил обороны, чтобы совершали штурмы, отметил Саранцев.

«Противник заводит и на наше направление дополнительные подразделения. На прошлой неделе россияне перебросили 83-ю десантно-штурмовую бригаду воздушно-десантных войск на Курское направление, а на наше направление прибыла 136 отдельная мотострелковая бригада. Также есть информация, что в Волчанск завели определенное количество бойцов подразделения «Ахмат». Количество кадыровцев невелико, несколько десятков человек. И ввиду их истории даже российское командование не возлагает на них каких-либо важных задач. Скорее всего, это будут, как и в предыдущие разы, съемки некоего Тик-Тока. Возможно, их будут использовать для сдерживания своих подразделений, которые пытаются куда-то отступать, оставлять позиции. То есть они будут выполнять функции загранотряда. Но вряд ли они их будут использовать непосредственно в штурмах», – заявил Саранцев.

Еще из Ленинградской области в Белгородскую россияне перебрасывают более 100 военнослужащих для пополнения текущих потерь в штурмовых подразделениях.

Что касается КАБов, то россияне снова активизировались в этом направлении, заявил спикер ОТГВ «Харьков».

Читайте также: РФ формирует новую бригаду для поддержки действующей на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрывы слышны в Харькове
Взрывы слышны в Харькове
02.09.2024, 15:29
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)
01.09.2024, 15:36
Главные новости Харькова 2.09: ракетный удар, ночная атака «шахедов»
Главные новости Харькова 2.09: ракетный удар, ночная атака «шахедов»
02.09.2024, 16:05
Россияне завели кадыровцев подразделения «Ахмат» в Волчанск – ОТГВ «Харьков»
Россияне завели кадыровцев подразделения «Ахмат» в Волчанск – ОТГВ «Харьков»
02.09.2024, 14:36
Учебный год на Харьковщине: сколько заработало школ и вузов
Учебный год на Харьковщине: сколько заработало школ и вузов
02.09.2024, 11:52
Атака по Харькову: 5 пострадавших, ударили по Киевскому району
Атака по Харькову: 5 пострадавших, ударили по Киевскому району
02.09.2024, 16:04

Новости по теме:

12:50
С какой целью РФ разместила на границе с Харьковщиною «кадыровцев» — ответ ВСУ

Вы читали новость: «Россияне завели кадыровцев подразделения «Ахмат» в Волчанск – ОТГВ «Харьков»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 14:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вероятно, кадыровцы из подразделения «Ахмат» будут выполнять функцию загранотряда, сообщил спикер ОТГВ «Харьков» полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона.".