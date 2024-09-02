Россияне завели кадыровцев подразделения «Ахмат» в Волчанск – ОТГВ «Харьков»

Вероятно, кадыровцы из подразделения «Ахмат» будут выполнять функцию загранотряда, сообщил спикер ОТГВ «Харьков» полковник Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

Несмотря на то, что противник отвел определенное количество подразделений и определенное количество вооружения по другим направлениям, ситуация все равно остается напряженной. Того количества личного состава и вооружения противника, расположенного на Харьковском направлении, достаточно, чтобы россияне наносили огневое поражение по подразделениям Сил обороны, чтобы совершали штурмы, отметил Саранцев.

«Противник заводит и на наше направление дополнительные подразделения. На прошлой неделе россияне перебросили 83-ю десантно-штурмовую бригаду воздушно-десантных войск на Курское направление, а на наше направление прибыла 136 отдельная мотострелковая бригада. Также есть информация, что в Волчанск завели определенное количество бойцов подразделения «Ахмат». Количество кадыровцев невелико, несколько десятков человек. И ввиду их истории даже российское командование не возлагает на них каких-либо важных задач. Скорее всего, это будут, как и в предыдущие разы, съемки некоего Тик-Тока. Возможно, их будут использовать для сдерживания своих подразделений, которые пытаются куда-то отступать, оставлять позиции. То есть они будут выполнять функции загранотряда. Но вряд ли они их будут использовать непосредственно в штурмах», – заявил Саранцев.

Еще из Ленинградской области в Белгородскую россияне перебрасывают более 100 военнослужащих для пополнения текущих потерь в штурмовых подразделениях.

Что касается КАБов, то россияне снова активизировались в этом направлении, заявил спикер ОТГВ «Харьков».

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