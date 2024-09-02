Росіяни завели кадирівців підрозділу «Ахмат» у Вовчанськ – ОТУВ «Харків»
Ймовірно, кадировці з підрозділу «Ахмат» виконуватимуть функцію закордонного загону, повідомив речник ОТУВ «Харків» полковник Віталій Саранцев в етері телемарафону.
Попри те, що противник відвів певну кількість підрозділів і певну кількість озброєння на інші напрямки, ситуація все одно залишається напруженою. Тієї кількості особового складу і озброєння противника, яке розташоване на Харківському напрямку, достатньо, щоб росіяни завдавали вогневе ураження по підрозділах Сил оборони, щоб здійснювали штурми, зазначив Саранцев.
«Противник заводить і на наш напрям додаткові підрозділи. Минулого тижня росіяни перекинули 83-ю десантно-штурмову бригаду повітряно-десантних військ на Курський напрямок, а на наш напрям натомість прибула 136 окрема мотострілецька бригада. Також є інформація, що до Вовчанська заведена певна кількість бійців підрозділу «Ахмат». Кількість кадирівців невелика, кілька десятків осіб. І зважаючи на їхню історію, навіть російське командування не покладає на них будь-яких важливих задач. Скоріше за все, це будуть, як і в попередні рази, зйомки якогось Тік-Току. Можливо, їх будуть використовувати для стримування своїх підрозділів, які намагаються відступати, залишати позиції. Тобто вони будуть виконувати функції загранзагону. Але навряд чи вони їх будуть використовувати безпосередньо в штурмах», – заявив Саранцев.
Ще з Ленінградської до Бєлгородської області росіяни перекидають понад 100 військовослужбовців для поповнення поточних втрат в штурмових підрозділах.
Щодо КАБів, то наразі росіяни знову активізувалися в цьому напрямку, заявив речник ОТУВ «Харків».
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ахмат, Виталий Саранцев, вовчанськ, кадыровцы, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 14:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ймовірно, кадировці з підрозділу «Ахмат» виконуватимуть функцію закордонного загону, повідомив речник ОТУВ «Харків» полковник Віталій Саранцев в етері телемарафону.".