Прививки от бешенства делают животным в Харькове: куда обращаться

В Харькове со 2 по 8 сентября в пяти районах работают специалисты Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины. Они делают прививки домашним любимцам.

Как сообщили в мэрии, обращаться за вакцинацией от бешенства можно по адресам:

🔹 Холодногорский район: ул. Пограничная и ул. Виноградная с 16:00 до 18:00 4 сентября;

🔹 Основянский район: ул. Кутаисская с 14:00 до 17:00 7 сентября;

🔹 Немышлянский и Индустриальный районы: ул. Буковинская с 14:00 до 15:00 3 сентября, пр. Индустриальный — с 14:00 до 15:00 4 сентября, ул. Михаила Водяного — с 14:00 до 15:00 6 сентября;

🔹 Киевский район: ул. Герасимовская с 15:00 до 17:00 3 сентября.

В Харьковском горсовете отметили, что также жители Харькова могут обращаться с питомцами в любую участковую больницу ветеринарной медицины.