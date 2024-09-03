Прививки от бешенства делают животным в Харькове: куда обращаться
В Харькове со 2 по 8 сентября в пяти районах работают специалисты Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины. Они делают прививки домашним любимцам.
Как сообщили в мэрии, обращаться за вакцинацией от бешенства можно по адресам:
🔹 Холодногорский район: ул. Пограничная и ул. Виноградная с 16:00 до 18:00 4 сентября;
🔹 Основянский район: ул. Кутаисская с 14:00 до 17:00 7 сентября;
🔹 Немышлянский и Индустриальный районы: ул. Буковинская с 14:00 до 15:00 3 сентября, пр. Индустриальный — с 14:00 до 15:00 4 сентября, ул. Михаила Водяного — с 14:00 до 15:00 6 сентября;
🔹 Киевский район: ул. Герасимовская с 15:00 до 17:00 3 сентября.
В Харьковском горсовете отметили, что также жители Харькова могут обращаться с питомцами в любую участковую больницу ветеринарной медицины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, вакцинация, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове со 2 по 8 сентября в пяти районах работают специалисты Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины. Они делают прививки домашним любимцам".