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Щеплення від сказу роблять тваринам у Харкові: куди звертатися

Суспільство 11:01   03.09.2024
Оксана Горун
Щеплення від сказу роблять тваринам у Харкові: куди звертатися

У Харкові з 2 по 8 вересня у п’яти районах працюють фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Вони роблять щеплення домашнім улюбленцям.

Як повідомили в мерії, звертатися за вакцинацією від сказу можна за адресами:

🔹 Холодногірський район: вул. Прикордонна та вул. Виноградна з 16:00 до 18:00 4 вересня;

🔹Основ’янський район: вул. Кутаїська з 14:00 до 17:00 7 вересня;

🔹Немишлянський та Індустріальний райони: вул. Буковинська з 14:00 до 15:00 3 вересня, пр. Індустріальний з 14:00 до 15:00 4 вересня, вул. Михайла Водяного з 14:00 до 15:00 6 вересня;

🔹 Київський район: вул. Герасимівська з 15:00 до 17:00 3 вересня. 

У Харківській міськраді зазначили, що також мешканці Харкова можуть звертатися з улюбленцями до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 2 по 8 вересня у п’яти районах працюють фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Вони роблять щеплення домашнім улюбленцям".