Щеплення від сказу роблять тваринам у Харкові: куди звертатися

У Харкові з 2 по 8 вересня у п’яти районах працюють фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Вони роблять щеплення домашнім улюбленцям.

Як повідомили в мерії, звертатися за вакцинацією від сказу можна за адресами:

🔹 Холодногірський район: вул. Прикордонна та вул. Виноградна з 16:00 до 18:00 4 вересня;

🔹Основ’янський район: вул. Кутаїська з 14:00 до 17:00 7 вересня;

🔹Немишлянський та Індустріальний райони: вул. Буковинська з 14:00 до 15:00 3 вересня, пр. Індустріальний з 14:00 до 15:00 4 вересня, вул. Михайла Водяного з 14:00 до 15:00 6 вересня;

🔹 Київський район: вул. Герасимівська з 15:00 до 17:00 3 вересня.

У Харківській міськраді зазначили, що також мешканці Харкова можуть звертатися з улюбленцями до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини.