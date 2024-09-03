Щеплення від сказу роблять тваринам у Харкові: куди звертатися
У Харкові з 2 по 8 вересня у п’яти районах працюють фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Вони роблять щеплення домашнім улюбленцям.
Як повідомили в мерії, звертатися за вакцинацією від сказу можна за адресами:
🔹 Холодногірський район: вул. Прикордонна та вул. Виноградна з 16:00 до 18:00 4 вересня;
🔹Основ’янський район: вул. Кутаїська з 14:00 до 17:00 7 вересня;
🔹Немишлянський та Індустріальний райони: вул. Буковинська з 14:00 до 15:00 3 вересня, пр. Індустріальний з 14:00 до 15:00 4 вересня, вул. Михайла Водяного з 14:00 до 15:00 6 вересня;
🔹 Київський район: вул. Герасимівська з 15:00 до 17:00 3 вересня.
У Харківській міськраді зазначили, що також мешканці Харкова можуть звертатися з улюбленцями до будь-якої дільничної лікарні ветеринарної медицини.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 11:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з 2 по 8 вересня у п’яти районах працюють фахівці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини. Вони роблять щеплення домашнім улюбленцям".