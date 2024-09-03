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Шахед, летевший атаковать Харьков, сбили ночью нацгвардейцы (видео)

Происшествия 16:34   03.09.2024
Елена Нагорная
Шахед, летевший атаковать Харьков, сбили ночью нацгвардейцы (видео)

Вражеский Шахед сбили в ночь на 3 сентября в Харьковской области бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ.

Расчет одной из мобильных огневых групп бригады в составе гвардейцев с позывными Старик, Зохан, Босс и IgorOK получили информацию, что Shahed пересек границу, информируют в Telegram-канале подразделения.

Когда вражеский беспилотник вошел в зону ответственности группы, гвардейцы сбили его с первых выстрелов. Дрон упал в поле. Как отмечают на видео, он летел атаковать Харьков.

Отметим, что об угрозе ударных БпЛА для Харьковской области командование Воздушных сил ВСУ предупреждало в 23:34 2 сентября, а об их присутствии в регионе — после полуночи.

Напомним, в течение минувших суток Харьков четырежды был под ударами. В ночь на 2 сентября Шахеды повредили учебное заведение в Слободском районе и жилые дома в Киевском. Там пострадала женщина. Около 5:30 ракета производства Северной Кореи ударила по садовому товариществу в Индустриальном районе. Пострадавших не было. Около 15:30 авиация ВС РФ сбросила на Киевский район четыре ФАБ-500 с УМПК. Попали в гаражный кооператив вблизи жилых домов и по территории вуза. Пострадали 14 человек. Еще одна бомба не долетела до Харькова и упала возле дома в Русской Лозовой. Пострадал мужчина. Четвертую серию взрывов слышали после 22 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что попадания зафиксированы в Киевском и Салтовском районах. Никто не пострадал.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский Шахед сбили в ночь на 3 сентября в Харьковской области бойцы 5-й Слобожанской бригады НГУ.".