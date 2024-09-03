“Шахед”, який летів атакувати Харків, збили уночі нацгвардійці (відео)

Ворожий “шахед” збили у ніч проти 3 вересня на Харківщині бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

Розрахунок однієї з мобільних вогневих груп бригади у складі гвардійців на позивні Старік, Зохан, Босс та IgorOK отримали інформацію, що Shahed перетнув кордон, інформують у телеграм-каналі підрозділу.

Коли ворожий безпілотник увійшов до зони відповідальності групи, гвардійці збили його з перших пострілів. Дрон упав у полі. Як зазначають на відео, він летів атакувати Харків.

Зазначимо, що про загрозу ударних БпЛА для Харківської області командування Повітряних сил ЗСУ попереджало о 23:34 2 вересня, а про їхню присутність у регіоні – після опівночі.

Нагадаємо, протягом минулої доби Харків чотири рази був під ударами. У ніч проти 2 вересня “шахеди” пошкодили навчальний заклад у Слобідському районі та житлові будинки в Київському. Там постраждала жінка. Близько 5:30 ракета виробництва Північної Кореї вдарила по садовому товариству в Індустріальному районі. Постраждалих не було. Близько 15:30 авіація ЗС РФ скинула на Київський район чотири ФАБ-500 з УМПК. Влучили по гаражному кооперативу поблизу житлових будинків і по території вишу. Постраждали 14 людей. Ще одна бомба не долетіла до Харкова та впала біля будинку у Руській Лозовій. Постраждав чоловік. Четверту серію вибухів чули після 22-ї години. Мер Ігор Терехов повідомив, що влучання зафіксовані в Київському та Салтівському районах. Ніхто не постраждав.