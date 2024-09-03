Сильный ветер и дождь. Какой будет погода 4 сентября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 4 сентября, в Харькове и области сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью на юге области местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков☀️. Погода в северных областях Днем без осадков☀️.
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с; утром и днем порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 17 — 22°, днем 26 — 31°.
По городу: Без осадков☀️.
Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с; утром и днем порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 18 — 20°, днем 28 — 30°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 20:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 сентября, в Харькове и области сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".