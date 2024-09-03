Сильный ветер и дождь. Какой будет погода 4 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 4 сентября, в Харькове и области сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью на юге области местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков☀️. Погода в северных областях Днем без осадков☀️.

Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с; утром и днем ​​порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха: ночью 17 — 22°, днем ​​26 — 31°.

По городу: Без осадков☀️.

Ветер северо-восточный↙️, 7 — 12 м/с; утром и днем ​​порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха: ночью 18 — 20°, днем ​​28 — 30°.