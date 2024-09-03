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Сильний вітер і дощ. Якою буде погода 4 вересня у Харкові та області

Погода 20:53   03.09.2024
Оксана Якушко
Сильний вітер і дощ. Якою буде погода 4 вересня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 4 вересня, у Харкові та області повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі на півдні області місцями невеликий короткочасний дощ🌧, на решті території без опадів☀️. Вдень без опадів☀️.

Вітер північно – східний ↙️, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 17 – 22°, вдень 26 – 31°.

По місту: Без опадів☀️.

Вітер північно – східний↙️, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 18 – 20°, вдень 28 – 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 20:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 4 вересня, у Харкові та області повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".