Сильний вітер і дощ. Якою буде погода 4 вересня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 4 вересня, у Харкові та області повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі на півдні області місцями невеликий короткочасний дощ🌧, на решті території без опадів☀️. Вдень без опадів☀️.

Вітер північно – східний ↙️, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 17 – 22°, вдень 26 – 31°.

По місту: Без опадів☀️.

Вітер північно – східний↙️, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 18 – 20°, вдень 28 – 30°.