Сильний вітер і дощ. Якою буде погода 4 вересня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 4 вересня, у Харкові та області повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі на півдні області місцями невеликий короткочасний дощ🌧, на решті території без опадів☀️. Вдень без опадів☀️.
Вітер північно – східний ↙️, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 17 – 22°, вдень 26 – 31°.
По місту: Без опадів☀️.
Вітер північно – східний↙️, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 18 – 20°, вдень 28 – 30°.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 20:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 4 вересня, у Харкові та області повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".