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Днем может быть шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 5 сентября

Общество 18:14   04.09.2024
Елена Нагорная
Днем может быть шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 5 сентября Фото: Василий Голосный

В четверг, 5 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — 27 — 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы — 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 18:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 5 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".