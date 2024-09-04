Днем может быть шквал: прогноз погоды в Харькове и области на 5 сентября

В четверг, 5 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — 27 — 29, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 15 до 20 градусов, днем — 25 — 30.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с, днем по области местами порывы — 15 — 20 м/с.