Удень може бути шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня

У четвер, 5 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, удень – 25 – 30.

Вітер східний – 7 – 12 м/с, вдень по області місцями пориви – 15 – 20 м/с.