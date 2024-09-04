Удень може бути шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня
Фото: Василь Голосний
У четвер, 5 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, удень – 25 – 30.
Вітер східний – 7 – 12 м/с, вдень по області місцями пориви – 15 – 20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 18:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 5 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.".