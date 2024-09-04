Live
  • Ср 04.09.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.26
  • EUR 45.54

Удень може бути шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня

Суспільство 18:14   04.09.2024
Олена Нагорна
Удень може бути шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня Фото: Василь Голосний

У четвер, 5 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, вдень – 27 – 29, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 15 до 20 градусів, удень – 25 – 30.

Вітер східний – 7 – 12 м/с, вдень по області місцями пориви – 15 – 20 м/с.

Читайте також: Сьогодні 4 вересня: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
Удень може бути шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня
Удень може бути шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня
04.09.2024, 18:14
Майже вдвічі зросла захворюваність на Covid-19 у Харкові: як розпізнати Flirt
Майже вдвічі зросла захворюваність на Covid-19 у Харкові: як розпізнати Flirt
04.09.2024, 17:48
Дим у районі Журавлівки в Харкові: пожежники повідомили, що горить (фото)
Дим у районі Журавлівки в Харкові: пожежники повідомили, що горить (фото)
04.09.2024, 17:18
Трагедія у Львові: сім загиблих, 11 поранених – у критичному стані
Трагедія у Львові: сім загиблих, 11 поранених – у критичному стані
04.09.2024, 10:23
14 боїв на Куп’янському напрямку відбулися від початку доби – Генштаб ЗСУ
14 боїв на Куп’янському напрямку відбулися від початку доби – Генштаб ЗСУ
04.09.2024, 16:57

Новини за темою:

20:53
Сильний вітер і дощ. Якою буде погода 4 вересня у Харкові та області
21:42
Може бути шквал і дощ із грозою: прогноз погоди на Харківщині на 3 вересня
21:12
Спека до +35. Якою буде погода 2 вересня у Харкові та області
20:34
Вдень до +35: якою буде погода в Харкові та області в перший день осені
19:11
Спекотна п’ятниця очікує на харків’ян – прогноз погоди на 30 серпня

Ви читали новину: «Удень може бути шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 18:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 5 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.".