Уборка и последствия «прилетов»: как провели лето коммунальщики Харькова

Следили за чистотой возле 7128 многоквартирных домов и ликвидировали последствия вражеских обстрелов. В КП «Харьковблагоустройство» подвели итоги лета-2024.

На предприятии рассказали, что убирали общественные пространства, пешеходные дорожки, тротуары и внутриквартальные дороги. Летние месяцы стали испытанием для гражданской инфраструктуры и жилых районов из-за вражеских обстрелов, которые нанесли значительный ущерб.

После ударов военных РФ коммунальщики убирали крупногабаритный мусор, обломки строительных конструкций и битое стекло. Как подчеркнули в КП, все работы они выполняли в максимально сжатые сроки, чтобы обеспечить безопасность жителей и быстрое восстановление пострадавших территорий.

Параллельно коммунальщики летом высадили около 40 тысяч цветов, выращенных собственными силами из собранных осенью семян.

В КП отметили, что сегодня технический парк предприятия насчитывает 58 единиц крупной механизации и 1,5 тысячи единиц малой механизации. Осенью коммунальщики будут убирать опавшие листья и готовиться к зиме.



Фото: КП «Харьковблагоустройство»