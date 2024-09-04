Уборка и последствия «прилетов»: как провели лето коммунальщики Харькова
Следили за чистотой возле 7128 многоквартирных домов и ликвидировали последствия вражеских обстрелов. В КП «Харьковблагоустройство» подвели итоги лета-2024.
На предприятии рассказали, что убирали общественные пространства, пешеходные дорожки, тротуары и внутриквартальные дороги. Летние месяцы стали испытанием для гражданской инфраструктуры и жилых районов из-за вражеских обстрелов, которые нанесли значительный ущерб.
После ударов военных РФ коммунальщики убирали крупногабаритный мусор, обломки строительных конструкций и битое стекло. Как подчеркнули в КП, все работы они выполняли в максимально сжатые сроки, чтобы обеспечить безопасность жителей и быстрое восстановление пострадавших территорий.
Параллельно коммунальщики летом высадили около 40 тысяч цветов, выращенных собственными силами из собранных осенью семян.
В КП отметили, что сегодня технический парк предприятия насчитывает 58 единиц крупной механизации и 1,5 тысячи единиц малой механизации. Осенью коммунальщики будут убирать опавшие листья и готовиться к зиме.
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП «Харьковблагоустройство», обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 21:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следили за чистотой возле 7128 многоквартирных домов и ликвидировали последствия вражеских обстрелов. В КП «Харьковблагоустройство» подвели итоги лета-2024.".