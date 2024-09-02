11 пострадавших в Киевском районе Харькова: последствия удара устраняют (фото)
До 11 возросло количество пострадавших от обстрела Киевского района Харькова около 15:30, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Тем временем, коммунальщики уже взялись устранять последствия вражеской атаки. Как сообщают в КП «Харьковблагоустройство», удару подверглась территория плотной жилой застройки. Коммунальщики убирают стекло и габаритный мусор на придомовых территориях.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30. Попадания зафиксировали в Киевском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, два КАБа ударили по гаражному кооперативу возле жилых домов, также «прилет» был по территории одного из вузов. Пострадавшие женщина и мужчина — в тяжелом состоянии. Как сообщал мэр Игорь Терехов, горели гаражи, были выбиты стекла, повреждена теплотрасса — обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, также поврежден объект спортивной инфраструктуры.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: київський район, киевский район, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 17:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 11 возросло количество пострадавших от обстрела Киевского района Харькова около 15:30, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".