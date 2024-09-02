11 пострадавших в Киевском районе Харькова: последствия удара устраняют (фото)

До 11 возросло количество пострадавших от обстрела Киевского района Харькова около 15:30, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Тем временем, коммунальщики уже взялись устранять последствия вражеской атаки. Как сообщают в КП «Харьковблагоустройство», удару подверглась территория плотной жилой застройки. Коммунальщики убирают стекло и габаритный мусор на придомовых территориях.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30. Попадания зафиксировали в Киевском районе. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, два КАБа ударили по гаражному кооперативу возле жилых домов, также «прилет» был по территории одного из вузов. Пострадавшие женщина и мужчина — в тяжелом состоянии. Как сообщал мэр Игорь Терехов, горели гаражи, были выбиты стекла, повреждена теплотрасса — обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, также поврежден объект спортивной инфраструктуры.