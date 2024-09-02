11 постраждалих у Київському районі Харкова: наслідки удару усувають (фото)

До 11 зросла кількість постраждалих від обстрілу Київського району Харкова близько 15:30, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Тим часом комунальники вже взялися усувати наслідки ворожої атаки. Як повідомляють у КП «Харківблагоустрій», удару зазнала територія щільної житлової забудови. Комунальники прибирають скло та габаритне сміття на прибудинкових територіях.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Влучання зафіксували у Київському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, два КАБи вдарили по гаражному кооперативу біля житлових будинків, також “приліт” був по території одного з вишів. Постраждалі жінка та чоловік – у важкому стані. Як повідомляв мер Ігор Терехов, горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу — обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджений об’єкт спортивної інфраструктури.