Live
  • Пн 02.09.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 41.06
  • EUR 45.5

11 постраждалих у Київському районі Харкова: наслідки удару усувають (фото)

Події 17:38   02.09.2024
Олена Нагорна
11 постраждалих у Київському районі Харкова: наслідки удару усувають (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

До 11 зросла кількість постраждалих від обстрілу Київського району Харкова близько 15:30, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Тим часом комунальники вже взялися усувати наслідки ворожої атаки. Як повідомляють у КП «Харківблагоустрій», удару зазнала територія щільної житлової забудови. Комунальники прибирають скло та габаритне сміття на прибудинкових територіях.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Влучання зафіксували у Київському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, два КАБи вдарили по гаражному кооперативу біля житлових будинків, також “приліт” був по території одного з вишів. Постраждалі жінка та чоловік – у важкому стані. Як повідомляв мер Ігор Терехов, горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу — обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджений об’єкт спортивної інфраструктури.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
На Харків скинули півтонні ФАБи: як гасили гаражний кооператив (відео)
На Харків скинули півтонні ФАБи: як гасили гаражний кооператив (відео)
02.09.2024, 18:59
Атака по Харкову: 5 постраждалих, вдарили по Київському району
Атака по Харкову: 5 постраждалих, вдарили по Київському району
02.09.2024, 16:04
27 людей залишаються в лікарнях після ударів по Харкову – ХОВА
27 людей залишаються в лікарнях після ударів по Харкову – ХОВА
02.09.2024, 10:36
По Харкову прилетіли чотири КАБи: який вигляд має пошкоджений виш (фото)
По Харкову прилетіли чотири КАБи: який вигляд має пошкоджений виш (фото)
02.09.2024, 18:34
Новим керівником Харківського метрополітену став директор трамвайного депо
Новим керівником Харківського метрополітену став директор трамвайного депо
02.09.2024, 18:07
11 постраждалих у Київському районі Харкова: наслідки удару усувають (фото)
11 постраждалих у Київському районі Харкова: наслідки удару усувають (фото)
02.09.2024, 17:38

Новини за темою:

17:38
11 постраждалих у Київському районі Харкова: наслідки удару усувають (фото)
16:04
Атака по Харкову: 5 постраждалих, вдарили по Київському району
18:46
РФ вдарила КАБами по 3 районах Харкова, вже 42 поранених – прокуратура (фото)
16:07
КАБ вдарив по Київському району Харкова, вже є один постраждалий – Синєгубов
22:40
Троє дітей постраждали через удари по Київському району Харкова – Синєгубов

Ви читали новину: «11 постраждалих у Київському районі Харкова: наслідки удару усувають (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 17:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 11 зросла кількість постраждалих від обстрілу Київського району Харкова близько 15:30, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.".