11 постраждалих у Київському районі Харкова: наслідки удару усувають (фото)
До 11 зросла кількість постраждалих від обстрілу Київського району Харкова близько 15:30, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Тим часом комунальники вже взялися усувати наслідки ворожої атаки. Як повідомляють у КП «Харківблагоустрій», удару зазнала територія щільної житлової забудови. Комунальники прибирають скло та габаритне сміття на прибудинкових територіях.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Влучання зафіксували у Київському районі. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, два КАБи вдарили по гаражному кооперативу біля житлових будинків, також “приліт” був по території одного з вишів. Постраждалі жінка та чоловік – у важкому стані. Як повідомляв мер Ігор Терехов, горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу — обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджений об’єкт спортивної інфраструктури.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: киівський район, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 17:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 11 зросла кількість постраждалих від обстрілу Київського району Харкова близько 15:30, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.".