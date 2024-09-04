Прибирання та наслідки «прильотів»: як провели літо комунальники Харкова
Слідкували за чистотою біля 7128 багатоквартирних будинків та ліквідовували наслідки обстрілів. У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки літа-2024.
На підприємстві розповіли, що прибирали громадські простори, пішохідні доріжки, тротуари та внутрішньоквартальні дороги. Літні місяці стали випробуванням для цивільної інфраструктури та житлових районів через ворожі обстріли, які завдали значних збитків.
Після ударів військових РФ комунальники прибирали великогабаритне сміття, уламки будівельних конструкцій та бите скло. Як підкреслили в КП, всі роботи вони виконували в максимально стислі терміни, щоб забезпечити безпеку мешканців та швидке відновлення постраждалих територій.
Паралельно комунальники влітку висадили близько 40 тисяч квітів, вирощених власними силами із зібраного восени насіння.
У КП зазначили, що сьогодні технічний парк підприємства налічує 58 одиниць великої механізації та 1,5 тисячі одиниць малої механізації. Восени комунальники прибиратимуть опале листя і готуватимуться до зими.
Фото: КП “Харківблагоустрій”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП «Харьковблагоустройство», обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 21:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідкували за чистотою біля 7128 багатоквартирних будинків та ліквідовували наслідки обстрілів. У КП «Харківблагоустрій» підбили підсумки літа-2024.".