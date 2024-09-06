Графики почасовых отключений в Харькове и области с 7 по 13 сентября

ХОВА обнародовала графики почасовых отключений на следующие 7 суток.

Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов.

Обновлены графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 7 по 13 сентября.

В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени света не будет.