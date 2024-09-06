Графики почасовых отключений в Харькове и области с 7 по 13 сентября
Фото: Балаклейская городская военная администрация
ХОВА обнародовала графики почасовых отключений на следующие 7 суток.
Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов.
Обновлены графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 7 по 13 сентября.
В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени света не будет.
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 15:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА обнародовала графики почасовых отключений на следующие 7 суток. ".