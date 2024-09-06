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Графіки погодинних відключень у Харкові та області з 7 по 13 вересня

Події 15:45   06.09.2024
Оксана Якушко
Графіки погодинних відключень у Харкові та області з 7 по 13 вересня Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

ХОВА оприлюднила графіки погодинних відключень на наступні 7 діб. 

Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожого обстрілу.

Оновлено графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та області у період з 7 по 13 вересня.

У документі вказано назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу світла не буде.

Читайте також: У Харкові та області будуть додаткові відключення світла на вихідних: коли

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 15:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА оприлюднила графіки погодинних відключень на наступні 7 діб. ".