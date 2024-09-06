Графіки погодинних відключень у Харкові та області з 7 по 13 вересня
Фото: Балаклійська міська військова адміністрація
ХОВА оприлюднила графіки погодинних відключень на наступні 7 діб.
Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожого обстрілу.
Оновлено графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та області у період з 7 по 13 вересня.
У документі вказано назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу світла не буде.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 15:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА оприлюднила графіки погодинних відключень на наступні 7 діб. ".