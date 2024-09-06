Графіки погодинних відключень у Харкові та області з 7 по 13 вересня

ХОВА оприлюднила графіки погодинних відключень на наступні 7 діб.

Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожого обстрілу.

Оновлено графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та області у період з 7 по 13 вересня.

У документі вказано назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу світла не буде.