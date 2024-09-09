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Семья сирийцев терроризирует Штудгарт и совершила 110 преступлений – BILD

Мир 16:12   09.09.2024
Оксана Якушко
Семья сирийцев терроризирует Штудгарт и совершила 110 преступлений – BILD Фото: BILD

Члена сирийской семьи, на счету которой как минимум 110 преступлений, снова задержали, и на этот раз за то, что он напал на двух девушек, угрожал им кухонным ножом в центре Штутгарта и отобрал мобильные, пишет BILD.

Семья сирийцев из Штутгарта приехала в Германию из Алеппо в 2016 году, У главы семейства — Альмуди Х. — 13 детей, его семья получает пособия и за государственный счёт живёт в доме, площадь которого составляет 230 м₂.

9 членов этой семьи стоят на учёте в полиции. Один только Халил Х., которому всего 17 лет, за последние два с половиной года совершил 34 преступления. До недавних пор он находился под стражей, как и три его брата.

В общей сложности членов этой семьи обвиняют в 110 уголовных преступлениях. Один из членов сирийской семьи — 21-летний Муфед Х. — недавно увеличил этот показатель. Мужчину, который вышел из тюрьмы всего два месяца назад, задержали в центре Штутгарта. По данным полиции, он угрожал двум девушкам разделочным ножом и отобрал у них мобильные телефоны.

В прошлом месяце Муфед Х. поговорил с журналистами BILD. Тогда он заявил, что собирается завязать с криминальной жизнью и сделал вид, что раскаялся.

«Я провел три года в тюрьме за попытку нанесения тяжких телесных повреждений и другие вещи. Мне пришлось отбыть весь срок, потому что у меня были проблемы с сокамерниками. Я много чего натворил за то время, что нахожусь в Германии», — говорил Муфед Х.

Со временем преступления, которые совершают члены этой сирийской семьи, становится всё более жестокими, а сроки заключения увеличиваются. Несмотря на это, это семейство всё ещё легально находится в Германии и получает деньги от государства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 16:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Члена сирийской семьи, на счету которой как минимум 110 преступлений, снова задержали, и на этот раз за то, что он напал на двух девушек, угрожал им кухонным ножом в центре Штутгарта и отобрал мобильные, пишет BILD.".