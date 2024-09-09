Live
  • Пн 09.09.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 41.02
  • EUR 45.56

Родина сирійців тероризує Штудгарт і скоїла 110 злочинів – BILD

Світ 16:12   09.09.2024
Оксана Якушко
Родина сирійців тероризує Штудгарт і скоїла 110 злочинів – BILD

Члена сирійської сім’ї, на рахунку якої щонайменше 110 злочинів, знову затримали, і цього разу за те, що він напав на двох дівчат, погрожував їм кухонним ножем у центрі Штутгарта та відібрав мобільні, пише BILD.

Сім’я сирійців зі Штутгарта приїхала до Німеччини з Алеппо у 2016 році, У глави сімейства — Альмуді Х. — 13 дітей, його сім’я отримує допомогу та державним коштом живе у будинку, площа якого становить 230 м₂.

9 членів цієї сім’ї стоять на обліку в поліції. Один лише Халіл Х., якому всього 17 років, за останні два з половиною роки скоїв 34 злочини. Донедавна він перебував під вартою, як і троє його братів.

Загалом членів цієї родини звинувачують у 110 кримінальних злочинах. Один із членів сирійської родини — 21-річний Муфед Х. — нещодавно збільшив цей показник. Чоловіка, що вийшов із в’язниці лише два місяці тому, затримали у центрі Штутгарта. За даними поліції, він погрожував двом дівчатам кухонним ножем і відібрав у них мобільні телефони.

Минулого місяця Муфед Х. поговорив із журналістами BILD. Тоді він заявив, що збирається зав’язати з кримінальним життям і вдав, що розкаявся.

«Я провів три роки у в’язниці за спробу завдання тяжких тілесних ушкоджень та інші речі. Мені довелося відбути весь термін, бо я мав проблеми зі співкамерниками. Я багато чого накоїв за той час, що я перебував у Німеччині», — казав Муфед Х.

Згодом злочини, які вчиняють члени цієї сирійської сім’ї, стають все жорстокішими, а терміни ув’язнення збільшуються. Попри це, ця родина все ще легально перебуває в Німеччині й отримує гроші від держави.

Читайте також: У Німеччині німці не почуваються як вдома і закликають висилати мігрантів – DW

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Родина сирійців тероризує Штудгарт і скоїла 110 злочинів – BILD
Родина сирійців тероризує Штудгарт і скоїла 110 злочинів – BILD
09.09.2024, 16:12
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
Графік роботи метро в Харкові пропонують переглянути
Графік роботи метро в Харкові пропонують переглянути
08.09.2024, 13:01
«Ситуація на Харківщині критична» – лісівники про масштабні пожежі
«Ситуація на Харківщині критична» – лісівники про масштабні пожежі
09.09.2024, 15:54
Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку»
Харків’ян кличуть на роботу: обіцяють пільги на «комуналку»
09.09.2024, 15:23
«Обчищав» дачі на Харківщині: викрили ймовірного зловмисника
«Обчищав» дачі на Харківщині: викрили ймовірного зловмисника
09.09.2024, 13:19

Новини за темою:

14:33
У Німеччині німці не почуваються як вдома і закликають висилати мігрантів – DW
16:26
Сирійці більше не мають права на захист, вирішив суд у Німеччині – BILD
21:45
8 потужних генераторів отримала Харківщина від німецьких партнерів
17:57
2,5 млн євро виділили на переїзд 39 хом’яків з одного поля на інше
14:22
У Німеччині закликають поставити Україні ракети Taurus і бойові літаки – ЗМІ

Ви читали новину: «Родина сирійців тероризує Штудгарт і скоїла 110 злочинів – BILD»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 16:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Члена сирійської сім’ї, на рахунку якої щонайменше 110 злочинів, знову затримали, і цього разу за те, що він напав на двох дівчат, погрожував їм кухонним ножем у центрі Штутгарта та відібрав мобільні, пише BILD.".