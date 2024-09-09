Родина сирійців тероризує Штудгарт і скоїла 110 злочинів – BILD

Члена сирійської сім’ї, на рахунку якої щонайменше 110 злочинів, знову затримали, і цього разу за те, що він напав на двох дівчат, погрожував їм кухонним ножем у центрі Штутгарта та відібрав мобільні, пише BILD.

Сім’я сирійців зі Штутгарта приїхала до Німеччини з Алеппо у 2016 році, У глави сімейства — Альмуді Х. — 13 дітей, його сім’я отримує допомогу та державним коштом живе у будинку, площа якого становить 230 м₂.

9 членів цієї сім’ї стоять на обліку в поліції. Один лише Халіл Х., якому всього 17 років, за останні два з половиною роки скоїв 34 злочини. Донедавна він перебував під вартою, як і троє його братів.

Загалом членів цієї родини звинувачують у 110 кримінальних злочинах. Один із членів сирійської родини — 21-річний Муфед Х. — нещодавно збільшив цей показник. Чоловіка, що вийшов із в’язниці лише два місяці тому, затримали у центрі Штутгарта. За даними поліції, він погрожував двом дівчатам кухонним ножем і відібрав у них мобільні телефони.

Минулого місяця Муфед Х. поговорив із журналістами BILD. Тоді він заявив, що збирається зав’язати з кримінальним життям і вдав, що розкаявся.

«Я провів три роки у в’язниці за спробу завдання тяжких тілесних ушкоджень та інші речі. Мені довелося відбути весь термін, бо я мав проблеми зі співкамерниками. Я багато чого накоїв за той час, що я перебував у Німеччині», — казав Муфед Х.

Згодом злочини, які вчиняють члени цієї сирійської сім’ї, стають все жорстокішими, а терміни ув’язнення збільшуються. Попри це, ця родина все ще легально перебуває в Німеччині й отримує гроші від держави.