Зенитчики впервые сбили дрон РФ на высоте более 3600 км над Харьковщиной
Группа «Ворон» 3-й отдельной танковой Железной бригады сбила дрон РФ «Орлан» в небесной дуэли, сообщило подразделение на своей странице в Facebook.
Это произошло 7 сентября над Харьковщиной. Как только засекли вражеский БПЛА «Орлан-10», в заданный район помчалась группа «Ворон» зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.
«Во взаимодействии с побратимами-пограничниками определили курс и высоту цели. На месте один воин подготовил технику к работе, затем вступили в действие еще два члена экипажа охотников за разведывательными «крыльями» оккупационных войск.
Охота была сверхсложной. Во-первых, высота – более 3 км; во-вторых, Орлан постоянно менял направление и высоту. Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы «Ворон» беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили», — рассказали военные.
«Орлан-10» – крайне опасный беспилотник. Может пролететь 600 км, подняться на 5 км, радиус действия – 120 км. Выявляет цели и корректирует огонь, перехватывает радиопереговоры, блокирует мобильную связь, «ломает» сигнал GPS, сбрасывает боеприпасы с малой высоты.
Стоит отметить, что в начале лета зенитчик Железной бригады сбил «Орлан» «Стингером».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, зенитчики, орлан, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группа «Ворон» 3-й отдельной танковой Железной бригады сбила дрон РФ «Орлан» в небесной дуэли, сообщило подразделение на своей странице в Facebook. ".