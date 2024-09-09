Зенитчики впервые сбили дрон РФ на высоте более 3600 км над Харьковщиной

Группа «Ворон» 3-й отдельной танковой Железной бригады сбила дрон РФ «Орлан» в небесной дуэли, сообщило подразделение на своей странице в Facebook.

Это произошло 7 сентября над Харьковщиной. Как только засекли вражеский БПЛА «Орлан-10», в заданный район помчалась группа «Ворон» зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

«Во взаимодействии с побратимами-пограничниками определили курс и высоту цели. На месте один воин подготовил технику к работе, затем вступили в действие еще два члена экипажа охотников за разведывательными «крыльями» оккупационных войск.

Охота была сверхсложной. Во-первых, высота – более 3 км; во-вторых, Орлан постоянно менял направление и высоту. Но благодаря мастерству и слаженным действиям группы «Ворон» беспилотник-разведчик догнали на высоте 3620 метров и уничтожили», — рассказали военные.

«Орлан-10» – крайне опасный беспилотник. Может пролететь 600 км, подняться на 5 км, радиус действия – 120 км. Выявляет цели и корректирует огонь, перехватывает радиопереговоры, блокирует мобильную связь, «ломает» сигнал GPS, сбрасывает боеприпасы с малой высоты.

Стоит отметить, что в начале лета зенитчик Железной бригады сбил «Орлан» «Стингером».