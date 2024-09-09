Зенітники вперше збили дрон РФ на висоті понад 3600 км над Харківщиною
Група “Ворон” 3-ї окремої танкової Залізної бригади збила дрон РФ “Орлан” у небесній дуелі, повідомив підрозділ на своїй сторінці у Facebook.
Це сталося 7 вересня над Харківщиною. Коли військові засікли ворожий БПЛА «Орлан-10», у заданий район помчалася група «Ворон» зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.
У взаємодії з побратимами-прикордонниками визначили курс та висоту цілі. На місці один воїн підготував техніку до роботи, потім вступили в дію ще двоє членів екіпажу мисливців за розвідувальними “крилами” окупаційних військ.
“Полювання було надскладним. По-перше, висота — понад 3 км; во-друге, «Орлан» постійно змінював напрям та висоту. Але завдяки майстерності та злагодженим діям групи «Ворон» безпілотник-розвідник наздогнали на висоті 3620 метрів і знищили”, – розповіли військові.
«Орлан-10» — вкрай небезпечний безпілотник. Може пролетіти 600 кілометрів, піднятися на 5 кілометрів, радіус дії — 120 км. Виявляє цілі та корегує вогонь, перехвачує радіоперемовини, блокує мобільний зв’язок, «ламає» сигнал GPS, скидає боєприпаси з малої висоти.
Варто відзначити, що на початку літа зенітник Залізної бригади збив «Орлан» «Стінгером».
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 17:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Група “Ворон” 3-ї окремої танкової Залізної бригади збила дрон РФ “Орлан” у небесній дуелі, повідомив підрозділ на своїй сторінці у Facebook. ".