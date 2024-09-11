Не могли потушить пожар сутки: РФ сбросила авиабомбы на центр Купянска – ГСЧС

Около полудня 9 сентября Купянск в Харьковской области оказался под ударом – авиация РФ сбросила авиабомбы на центр города.

В следствие удара значительно пострадала инфраструктура, в трех магазинах начался пожар, – сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«По счастливой случайности обошлось без пострадавших. На время прибытия спасателей ГСЧС огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. Во время пожаротушения враг постоянно наносил повторные удары по данной локации из артиллерии. Несколько раз чрезвычайники были вынуждены отходить в укрытие. Однако как только они возобновляли работы, снова начинались обстрелы», – рассказали в ГСЧС.

Из-за этого, объяснили спасатели, полностью ликвидировать пожар удалось только на следующий день. Всего за сутки на Харьковщине было 52 пожара, два из которых возникли из-за обстрелов. Кроме того, 32 возгорания возникли в природных экосистемах.