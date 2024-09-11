Не могли потушить пожар сутки: РФ сбросила авиабомбы на центр Купянска – ГСЧС
Около полудня 9 сентября Купянск в Харьковской области оказался под ударом – авиация РФ сбросила авиабомбы на центр города.
В следствие удара значительно пострадала инфраструктура, в трех магазинах начался пожар, – сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«По счастливой случайности обошлось без пострадавших. На время прибытия спасателей ГСЧС огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. Во время пожаротушения враг постоянно наносил повторные удары по данной локации из артиллерии. Несколько раз чрезвычайники были вынуждены отходить в укрытие. Однако как только они возобновляли работы, снова начинались обстрелы», – рассказали в ГСЧС.
Из-за этого, объяснили спасатели, полностью ликвидировать пожар удалось только на следующий день. Всего за сутки на Харьковщине было 52 пожара, два из которых возникли из-за обстрелов. Кроме того, 32 возгорания возникли в природных экосистемах.
Читайте также: Главные новости Харькова 11.09: как прошла ночь, обстрел Купянска из танков
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаобстрел, ГСЧС в Харьковской области, купянск, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не могли потушить пожар сутки: РФ сбросила авиабомбы на центр Купянска – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 08:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полудня 9 сентября Купянск в Харьковской области оказался под ударом – авиация РФ сбросила авиабомбы на центр города".