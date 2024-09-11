Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
Близько опівдня 9 вересня Куп’янськ на Харківщині опинився під ударом – авіація РФ скинула авіабомби на центр міста.
Внаслідок удару значно постраждала інфраструктура, у трьох магазинах почалася пожежа, – повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області.
«Щасливою випадковістю обійшлося без постраждалих. На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь охопив площу 800 квадратних метрів. Під час пожежогасіння ворог постійно завдавав повторних ударів по даній локації з артилерії. Кілька разів надзвичайники були змушені відходити в укриття. Однак щойно вони відновлювали роботи, знову починалися обстріли», – розповіли у ДСНС.
Через це, пояснили рятувальники, повністю ліквідувати пожежу вдалося лише наступного дня. Всього за добу на Харківщині було 52 пожежі, дві з яких виникли через обстріл. Крім того, 32 спалахи виникли у природних екосистемах.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 08:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівдня 9 вересня Куп’янськ на Харківщині опинився під ударом – авіація РФ скинула авіабомби на центр міста.".